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د. الحقباني والحقيل يبحثان محفزات قطاع الإسكان

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د. الحقباني والحقيل يبحثان محفزات قطاع الإسكان د. الحقباني والحقيل يبحثان محفزات قطاع الإسكان
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د. مفرج الحقباني

الرياض - وأس

    استقبل وزير العمل د. مفرج بن سعد الحقباني في مقر وزارة العمل بمدينة الرياض وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل. وجرى خلال اللقاء بحث آلية التعاون المشترك بين الوزارتين، وكيفية تقديم محفزات لقطاع الإسكان من خلال توفير العمالة المناسبة كماً ونوعًا، وذلك بحضور عدد من القيادات في وزارة الإسكان والعمل.

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