«هدية المدينة» تفتح باب التسجيل على الوظائف الموسمية

أعلنت إدارة مشروع هدية المدينة المنورة للزائرين والحجاج عن فتح باب التسجيل على الوظائف الموسمية لحج هذا العام 1436 ه، وأهابت بالراغبين في التقديم على وظيفة تعبئة وتوزيع وجبات، سرعة التسجيل إلكترونيا عبر الموقع www.md-gift.com،

ويتوقع أن يتم توزيع مليوني وجبة خلال موسم هذا العام وفقاً للمدير التنفيذي فايز الأحمدي، الذي أوضح أن التسجيل بالموقع سينتهي منتصف ليلة الثلاثاء، لافتا إلى ضرورة إحضار أصل الهوية عند المقابلة الشخصية التي يقيمها المشروع للمرشحين بالصالة الثقافية بجمعية مستودع المدينة المنورة الخيري.

وأضاف "الأحمدي" أنه يُشترط على المتقدم للوظائف الموسمية استخراج شهادة صحية، وأن يكون من حملة الشهادة المتوسطة فما فوق، وأن يكون حسن السيرة والسلوك ولائقاً صحياً، ويجتاز المقابلة الشخصية المحددة له.

يُذكر أن المشروع يقوم بتوزيع عبوات من الأطعمة خلال شهر رمضان، وموسم الحج عبر عدد من المواقع، وقد تم خلال شهر رمضان الماضي توزيع 600 ألف وجبة.