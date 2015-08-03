خمسة مشروعات لمبادرة «التعليم والعمل» بجامعة المؤسس

التقى وكيل جامعة الملك عبدالعزيز للتطوير د. عبدالفتاح مشاط بالمدير التنفيذي لبرنامج "دروب" بوزارة العمل نبيل تكر لمناقشة تفعيل مبادرة "تعليم - وعمل" من الجهتين وتحديد مشروعات تنفيذية تتماشى مع الأهداف الرئيسية للمبادرة.

وتم خلال اللقاء الاتفاق على خمسة مشروعات تنفيذية تشمل تفعيل الربط بين البوابة الإلكترونية لبرنامج دروب مع بوابة الجامعة الإلكترونية لتمكين طلبة الجامعة الاستفادة من باقة الدورات التدريبية الحالية ذات طابع التعلم الإلكتروني حيث من المتوقع أن يتم التدشين بداية الفصل الدراسي الأول، وكذلك اعتماد الجامعة للدورات التدريبية من خلال عمادة خدمة المجتمع ومشاركة الجامعة في تطوير الدورات الحالية الأمر الذي يساعد على زيادة عملية تجويد العملية التعليمية.

وتضمنت المشروعات المتفق عليها تطوير دورات جديدة على منصة دروب الإلكترونية تتفق مع معايير مهارات العمل بالسوق السعودية. كما تم الاتفاق على التخصصات النوعية التالية: المحاسبة، تقنية المعلومات، تسويق الأدوية، والتمويل، والمبيعات؛ بحيث يحصل المدرب على شهادة الجامعة بالإضافة إلى شهادة مهنية معتمدة من جهات تصنيف مهنية، وكذلك الاتفاق على العمل لاعتماد الجامعة الدورات الحالية ضمن الخطط الأكاديمية الحالية بالجامعة واحتساب بساعات معتمدة لتشجيع الطلبة للاستفادة من الدورات ومنحها صفة رسمية أكاديمية، وتطبيق مبدأ التدريب قبل التخرج من خلال تطوير برامج التدريب العملية لطلبة الجامعة لتكون بمثابة سنة امتياز"برنامج التدريب الداخلي"بمشاركة مجموعة الشركات المعتمدة للبرنامج بوزارة العمل على"OJT التدريب المهني"، بحيث يتم البدء بالشخصيات النوعية مثل تقنية المعلومات.