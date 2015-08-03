أربعة طرق تربط مكة بجدة والانتهاء من «المزدوج» قبل الحج

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، عبر بيان للإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام في "الإمارة"، أن وزارة النقل ممثلة في فرع المنطقة تعكف على تنفيذ عدد من المشروعات الحيوية "الضخمة"، التي تخدم منطقة (مكة المكرمة).

وذكرت أن الفرق الفنية نشرت مهندسين واستشاريين وعمال البناء والتشييد على جنبات طريق الحرمين السريع، وطريق مكة القديم، وطريق هدى الشام، وطريق مكة جدة المباشر، والطريق الدائري الثاني بجدة مع طريق حدا الجموم، لتتوافق تلك المشاريع حين الانتهاء منها مع ما رُسم وخطط له في (الخطة العشرية) لمنطقة مكة المكرمة، مما يعكس ايجاباً على سهولة الحركة للمواطنين في المنطقة، علاوة على تخفيف الضغط "الهائل" على طريق الحرمين السريع، خصوصاً خلال موسم الحج والعمرة.

وحسب تقدير عدد من الاقتصاديين والمهتمين فإن أكثر من 35 مليون نسمة يستفيد من تلك المشاريع، والتي ستشكل "قفزة" في النقل ستجعل من منطقة مكة "ايقونة" حضارية، لما ستحققه من اختصار للوقت حال الرغمة في التنقل بين جدة ومكة والعكس، مشيرين إلى أن نسبة الحوادث المرورية سيكون لها "نصيب الأسد" في الانخفاض لما تتميز به الطرق الجديدة من سعة في المسارات والتحديرات المرورية، علاوة على الرقابة الدائمة لرجال (أمن الطرق) لتحقيق اعلى معدلات السلامة لكل مرتاديها.

أكثر من 35 مليون نسمة سيستفيدون من تلك المشروعات وستشكل «قفزة» في النقل

وأوضحت الإدارة أن جولة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل عثرات طريق مكة - جدة السريع وعدم إنجاز أعمال التوسعة والتطوير التي أقرت قبل 6 أعوام مضت، كان لها الأثر الأكبر في إعادة تسريع وتيرة العمل فيه، إذ كانت وزارة النقل أعلنت في عام 1432ه انتهاء المرحلة الأولى بتكلفة 59 مليون ريال، التي بدأت من أم الجود في اتجاه الشميسى بطول (17 كلم)، ويتكون من 4 مسارات، وانطلقت أعمال المشروع في مرحلته الثانية التي تمر بعدة مراحل من جدة إلى مكة، مدعوماً بمشاريع تكميلية ضمن التوسعة، وإزالة جسر وادي فاطمة وبناء جسر جديد، وبلغ عدد العقارات المنزوعة للطريق نحو 590 عقاراً، وتبقى للمشروع المرحلة الثالثة، كما يمتد الدائري الأوسط بحسب المقترح الموجود حاليا إلى الجنوب مارا بالمتنزهات والعدل والأجاويد والهدى والخمرة والسرورية والمحجر وغليل وبترومين ليصل إلى ناحية البحر في جنوب جدة.

مشروعات حيوية

وكشف مدير عام الطرق والنقل بمنطقة مكة المكرمة المهندس محمد توفيق بن مصطفى مدني عن أربعة مشاريع ستربط العاصمة المقدسة بمحافظة جدة، وستجعل من عملية التنقل بين المدينتين في غاية السهولة، واصفاً مشاريع وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة ب"نوعية"، وهي مشروع طريق (مكة المكرمة - جدة السريع)، ومشروع طريق (مكة الكرمة - جدة القديم)، ومشروع طريق (بريمان - هدى الشام - مكة المكرمة)، ومشروع طريق (مكة المكرمة - جدة المباشر)، ومشروع للشاحنات يربط بين الطريق الدائري الثاني بجدة مع طريق حدا - الجموم.

وأشار المهندس مدني إلى ان مشروع طريق مكة جدة السريع يبلغ طوله (72كلم)، وهو امتداد لجسر الخير (الميناء) بمحافظة جدة، حتى إشارة ميدان الدوارق بالعاصمة المقدسة، وقد انشئ الطريق بعدد 4 مسارات في كل اتجاه وجزيرة وسطية. وجارٍ تنفيذ (مسار خامس) لكامل الطريق، وقد اعتمدت وزارة النقل مؤخراً مشروع تنفيذ أعمال تحسينات لرفع مستوى السلامة والطاقة الاستيعابية للطريق، وتشمل إضافة مساراً خامساً في كلا الاتجاهين واستبدال السياج الشبكي في الجزيرة الوسطية بحواجز خرسانيه نوع (نيوجرسي) على جانبي الجزيرة الوسطية لكامل الطريق، بطول يزيد على 53 كلم في كل اتجاه، مع ما يلزم من توسعة لجسور الأودية للطريق بتكلفة بلغت 90 مليون ريال.

وأضاف أن الأعمال المنفذة جاءت نظراً للدور الحيوي الكبير والبارز الذي يقوم به طريق (جدة - مكة المكرمة السريع) من خلال ربط "مزدوج" بين محافظتي (جدة والعاصمة المقدسة)، بالإضافة الى كثافة الحركة المرورية اليومية عليه باستمرار في المواسم الدينية من كل عام، وايضا لكون الطريق يخدم العديد من المواطنين والمقيمين للتنقل الى اعمالهم اليومية الرسمية منها والخاصة، وكذلك لتوافد المسافرين من خارج البلاد سنويا من خلال موسم العمرة الى موسم الحج.

وأبان المهندس مدني ان الكثافة المرورية عالية في الوقت الحالي على طريق الحرمين السريع نظراً لما يشهده من أعمال واسعة النطاق في مشروع (قطار الحرمين السريع)، مؤكداً أن إحصائيات مرتادي طريق (جدة - مكة السريع) تشهد تزايداً مستمراً في كل عام، وهو الامر الذي يجعله بحاجة ماسة الى التوسعة لاستيعاب الحركة المرورية الكبيرة التي يشهدها الطريق في المناسبات الموسمية.. وتحديداً في شهري رمضان وذي الحجة، هذا وسيتم الانتهاء من معظم اعمال المشروع قبل موسم حج 1436ه.

مكة - جدة القديم

وقال: إن مشروع طريق مكة المكرمة جدة القديم يبلغ طوله (53 كلم)، ويتبع ل3 جهات هي (أمانة العاصمة المقدسة - وزارة النقل - أمانة محافظة جدة)، ويخضع الطريق لمشروع تطوير وتحسين وبالنسبة للجزء الذي يخص وزارة النقل، وقد تم تنفيذ الجزء الذي يبدأ من مشتل أمانة العاصمة المقدسة بطول (122، 15 كلم)، ويتكون الطريق من مسارات، وكتف لكل اتجاه، وتتم صيانته من قبل وزارة النقل وجارٍ الانتهاء من أعمال الإنارة على الطريق، أما باقي الأعمال على الطريق فهي مخصصه لكل من أمانة العاصمة المقدسة وأمانة محافظة جدة.

أعمال تحت التنفيذ

وقال إن الأعمال تحت التنفيذ في هذا المشروع تبدأ من تقاطع المرشدية الى بعد حدا وبطول (500 ر 8 كلم)، حيث يجري تنفيذ مشروع توسعة وتحسين للطريق بعرض (4 مسارات) وكتف جانبي لكل اتجاه ضمن أعمال المجموعة السادسة، كما يجري ايضاً تنفيذ مشروع تقاطع ربط (حدا - الجموم) بالدائري الجنوبي لمحافظة جدة، والذي يمر بعدد من العوائق تتمثل في استملاكات عدد من العقارات جارٍ انهاؤها للانتهاء من تنفيذ المشروع.

طريق هدى الشام

وعرج المهندس مدني الى مشروع طريق هدى الشام مكة المكرمة بقوله أنه يلعب دوراً بارزاً في تسهيل الوصول الى مطار الملك عبد العزيز بجدة من مكة، والطائف، وتخفيف حركة دخول الشاحنات الى طريق الحرمين، خصوصاً القادمة من خارج جدة والمتجهة الى مكة المكرمة، وكذلك تسهيل حركة الشاحنات القادمة من الطائف والرياض وشرق المملكة وترغب في الوصول الى شمال جدة.

طرق بديلة

وذكر أن وزارة النقل تعمل على تحقيق أعلى معدلات الاستفادة من هذا الطريق، بحيث يوفر طريقاً بديلاً اضافياً يربط بين مكة المكرمة ومحافظة جدة ويخفف ايضاً من الضغط على طريق الحرمين الذي يشهد حالياً الكثير من الاعمال التي يتطلبها مشروع قطار الحرمين وغيره من المشاريع الحيوية. وتبلغ تكلفة تنفيذ المشروع مبلغ (86.977.146) ريالاً، كما يجري العمل حالياً على تنفيذ مشروع انارة الطريق بالكامل مع وضع الحواجز الخرسانية في الجزيرة الوسطية لفصل الطريق.

مكة - جدة المباشر والدائري

وأوضح المهندس مدني، أن العمل قائم على قدم وساق في مشروع طريق مكة جدة "مباشر"، مبينا أن الطريق يبلغ طوله 430 ر 72 كلم، وبتكلفة أجمالية بالمراحل الجاري تنفيذها (216، 407، 814 ريالاً)، وأن المرحله الاولى (438،5 كلم)، والمرحلة الثانية (6، 18 كلم)، والمرحلة الثالثة (27 كلم)، وبإجمالي (500، 53 كلم)، والمتبقي (93، 18 كلم)، وهي المتمثلة في المرحلة الرابعة جارٍ طرحها للمنافسة، ويبدأ الطريق من تقاطع حي النزهة بمحافظة جدة (المطار) حتى الدائري الثالث في حي السلامة بالعاصمة المقدسة، ويتم تنفيذ الطريق بعدد (4 مسارات) في كل اتجاه مع جزيرة وسطية.

وعن مشروع طريق للشاحنات يربط بين الطريق الدائري الثاني بجدة مع طريق حدا - الجموم، أوضح أنه يتم (حاليا) تنفيذ أعمال ربط طريق (حدا - الجموم) بطريق (الدائري الثاني بمحافظة جدة)، وهو بطول إجمالي (32 كلم) جاري تنفيذ جزين منه، الجزء الاول بطول (5 كلم) والجزء الثاني من الطريق بطول (10 كلم)، هذا ويتبقى مسافة (17 كلم) على الطريق ستنفذ في المرحل القادمة بمشيئة الله تعالى، وتبلغ تكلفت الأجزاء الجاري تنفيذها (999 ر 999 ر 169 ريالاً).

ولفت إلى أن أهمية هذا الطريق تكمن في نقل حركة الشاحنات من الميناء و جنوب جدة باتجاه طريق حدا – الجموم ثم الاتجاه لطريق السيل ومنه التوجه لشرق المملكة، وهو الامر الذي يقلص حركة الشاحنات على كوبري الخير (الميناء) وطريق مكة - جدة السريع، وكذلك إبعاد الشاحنات عن الدخول لمحافظة بحره.

وقال المهندس مدني إن الدراسات المتعلقة ببدء تنفيذ الدائري الأوسط مستمرة، وفي انتظار التعليمات لتسلّم المشروع الذي كان تابعا لأمانة جدة، مشيرا إلى أن هذا الجزء محدد بين طريقي الحرمين والدائري الشرقي.

وكان الطريق الأوسط المقترح يمتد على طول طريق الملك سعود أقصى شمال جدة عابرا بأحياء الزمرد 1 و2 والصواري 1 و2 و3، ويتقاطع مع طريق المدينة المنورة ليمر بأحياء طيبة، ويكمل مساره ناحية شرق جدة جهة أحياء الفلاح والرحمانية والصالحية والحمدانية بمحاذاة طريق الحرمين ليقطع بريمان ويمتد ناحية الأحياء الواقعة هناك والمتضمنة الأجواد والمنار والسامر والنخيل والرغامة.

الطرق السريعة

ونفذت الوزارة العديد من الطرق السريعة في مختلف مناطق المملكة وهي طرق محكمة المداخل والمخارج مكونة من عدة مسارات ومزودة بجميع وسائل الأمان من أهمها: طريق الرياض - الطائف - مكة المكرمة السريع بطل (820) كلم. طريق مكة المكرمة - جده السريع بطول (70) كلم. طريق جده - المدينة المنورة السريع بطول (410) كلم. طريق مكة المكرمة - الطائف السريع (السيل) بطول (70) كلم. طريق مكة المكرمة- المدينة المنورة السريع بطول (421) كلم.