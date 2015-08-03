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سفارة المملكة في المالديف تباشر أعمالها

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    صرح رئيس الإدارة الإعلامية بوزارة الخارجية السفير أسامة بن أحمد نقلي بأنه بناءً على الاتفاقيات بين حكومة المملكة العربية وجمهورية المالديف على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الشقيقين، فقد باشرت سفارة المملكة العربية السعودية في عاصمة جمهورية المالديف (ماليه) أعمالها أمس الأحد.

وعبر رئيس الإدارة الإعلامية عن تطلع حكومة المملكة العربية السعودية إلى أن تسهم العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في تطوير العلاقات الثنائية، ودعم المصالح المشتركة في إطار علاقات يسودها الود والاحترام المتبادل.

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