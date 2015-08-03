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محلية انتخابات الجوف تنظم محاضرات وندوات تثقيفية للأهالي

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محلية انتخابات الجوف تنظم محاضرات وندوات تثقيفية للأهالي محلية انتخابات الجوف تنظم محاضرات وندوات تثقيفية للأهالي

    ‏وجه أمين منطقة الجوف رئيس اللجنة المحلية لانتخابات المجالس البلدية بمنطقة الجوف م. عجب القحطاني بإقامة عدد من الندوات والمحاضرات التوعوية والتثقيفية للانتخابات البلدية في "دورتها الثالثة " للمواطنين في المنطقة بمشاركة رجال الدين وعدد من الأكاديميين والأكاديميات والمثقفين والمثقفات وأعضاء اللجان والمراقبين المحليين.

واوضح رئيس اللجنة الاعلامية للانتخابات البلدية بمنطقة الجوف عبدالعزيز المشيطي انه سوف تقام خلال الأسبوع المقبل محاضرات وندوات تثقيفية وتوعوية وتعريفية في منطقة الجوف والمحافظات التابعة لها والتي سوف تعلن قبل وقت الندوات بوقت كاف.

وأضاف المشيطي أن توجيهات أمين منطقة الجوف رئيس اللجنة المحلية لانتخابات المجالس البلدية بمنطقة الجوف المهندس عجب القحطاني تنبع من الحرص على مشاركة المواطنين لإنجاح الانتخابات البلدية في دورتها الثالثة بمشاركة عدد من رجال الدين والمثقفين والأكاديميين، فيما تستهدف تلك الندوات والمحاضرات الاهالي.

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