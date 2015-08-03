الزويد يستضيف أبناء دار التربية والتأهيل الشامل في بريدة

في إطار التواصل المجتمعي بين فئات المجتمع المختلفة حل عدد من أبناء دار التربية الاجتماعية والتأهيل الشامل ببريدة ضيوفا على الشيخ إبراهيم بن موسى الزويد في جو أسري سادته المودة، وذلك في مزرعته الخاصة في عيدية خاصة لهم.

وقد كان في استقبالهم الأستاذ سليمان بن إبراهيم الزويد، والأستاذ إبرهيم بن يوسف الزويد، والأستاذ محمد المنصور.

وقام الأبناء بالتجول في المزرعة ومشاهدة الخيول والإبل والغزلان وكذلك أنواع الطيور المختلفة، كما شارك الأبناء في الفقرات الترفيهية والمسابقات المتنوعة، وقدمت لهم الهدايا في نهاية المسابقات.

وفي نهاية زيارتهم تناول الجميع طعام العشاء الذي أقامه الشيخ إبراهيم الزويد احتفاء بزيارتهم.