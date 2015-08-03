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قاضى المعارضات يجدد حبس سباك 15 يومًا لاتهامه بقتل مسجل خطر بمدينة نصر

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قاضى المعارضات يجدد حبس سباك 15 يومًا لاتهامه بقتل مسجل خطر بمدينة نصر قاضى المعارضات يجدد حبس سباك 15 يومًا لاتهامه بقتل مسجل خطر بمدينة نصر
جدد قاضى المعارضات بمحكمة مدينة نصر حبس سباك 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل مسجل خطر بسبب خلافات الجيرة.

كانت نيابة أول مدينة نصر، برئاسة المستشار أحمد شورب، قد أمرت بحبس سباك 4 أيام على ذمة التحقيق؛ لاتهامه بقتل مسجل خطر بسبب خلافات الجيرة.

يشار إلى أنه تم ضبط "أحمد.ف"، 30 سنة، سباك مصاب بجرح باليد اليمنى، وبحوزته مطواة قرن غزال عقب تعديه على سلامة عبد المنعم 55 سنة، مسجل خطر سرقات متنوعة، سابق اتهامه فى 6 قضايا آخرها 8505 لسنة 2012م مدينة نصر والمحكوم عليه فيها بالحبس سنتين، محدثًا إصابته بجرح نافذ أسفل الإبط الأيسر والتى أودت بحياته بسبب خلافات الجيرة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

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