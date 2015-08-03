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القبض على صاحب مصنع خلاطات مياه مغشوشة بالعجوزة

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القبض على صاحب مصنع خلاطات مياه مغشوشة بالعجوزة القبض على صاحب مصنع خلاطات مياه مغشوشة بالعجوزة
ألقى ضباط مباحث والتجارة الداخلية القبض على صاحب مصنع لإنتاج وتصنيع خلاطات المياه لإنتاجها من مواد رديئة الصنع بالعجوزة.

حيث وردت معلومات أكدتها التحريات بقيام عصام ع 72 سنة صاحب مصنع لإنتاج وتصنيع خلاطات المياه لقيامه بإنتاج وتصنيع خلاطات المياه من خامات ومستلزمات إنتاج رديئة الصنع ومجهولة المصدر ودون الحصول على سجل صناعى ووضع علامات تجارية عليها مملوكة للغير بدون وجه حق وطرحها للبيع بالأسواق لغش المستهلكين وتحقيق أرباحاً طائلة غير مشروعة.

تم القيام بحملة تموينية بصحبة مفتشى الأغذية وضبط 4806 خلاطات مياه مختلفة الأنواع وخلاطات تحت التجهيز وكميات من الإستيكرات والكراتين الفارغة من مختلف الأنواع.

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مصر 365

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