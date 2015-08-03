"الزراعة" تستعد لعيد الأضحى بـ109 آلاف رأس عجول حية وأغنام تطرح بالأسواق

ينشر "اليوم السابع" تفاصيل جميع شحنات الحيوانات الحية القادمة من الدول التى يسمح موقفها الوبائى بالاستيراد وتكون خالية من الأمراض الوبائية والمعدية للذبيح الفورى تطرح بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية استعداد لعيد الأضحى، تنطق عليها جميع الاشتراطات البيطرية الحجرية المصرية لسد الفجوة من اللحوم الحمراء.

قال الدكتور سيد جاد المولى رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطرى بالهيئة العامة للخدمات بوزارة الزراعة، إن محاجر الهيئة تستقبل خلال الأسابيع المقبلة 74 ألف رأس من الحيوانات الحية استعدادا لعيد الأضحى، منها لجنة فى أوكرانيا لفحص 7 آلاف رأس عجل للذبيح الفورى، ولأول مرة استيراد 5 آلاف رأس من العجول الحية من أسبانيا، ولجنتين فى المجر لفحص 10 آلاف رأس للتربية والذبيح، ولجنة فى أرجواى لفحص 7 آلاف رأس.

كما أن هناك لجنة فى أثيوبيا لاستيراد 5 آلاف رأس ولجنتين فى السودان لاستيراد 8 آلاف رأس، ولجنة فى أستراليا لاستيراد 12 ألف من الأبقار منها للتربية والذبيح الفورى، و20 ألف رأس من الأغنام تطرح بالأسواق لسد الفجوة من اللحوم الحمراء.

وأكد "جاد المولى" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن جميع شحنات الحيوانات الحية التى يتم استيرادها تنطبق عليها جميع الاشتراطات البيطرية الحجرية المصرية، موضحا أن محاجر الهيئة لديها فائض من العجول الحية بلغت 10 آلاف رأس للذبيح الفورى و25 ألف رأس من الأغنام بمحاجر الإسماعيلية، مشيرا إلى أن جميع الشحنات تخضع للإجراءات البيطرية وسحب عينات للتأكد من خلوها من الأمراض وصلاحيتها للاستهلاك المحلى طبقا للمواصفات المصرية المتعلقة باستيراد الماشية.

وأكد أن اللجان البيطرية المصرية المشكلة من قبل "الهيئة" لاستيراد الحيوانات الحية تشرف على جميع عمليات الشحن الواردة ومتابعتها طوال مرحلة الحجر البيطرى فى بلد المنشأ، موضحا أن جميع العجول لا تتجاوز عمر 4 سنوات وخالية من الأوبئة والأمراض وفقًا لمعايير منظمة صحة الحيوان العالمية بباريس.

وأضاف أن استيراد الحيوانات الحية كأحد المحاور لسد العجز فى نصيب الفرد من البروتين الحيوانى حيث تقوم إدارة الحجر البيطرى بالهيئة بالموافقة على استيراد العجول الحية للذبح الفورى أو اللحوم المجمدة من الدول التى يسمح موقفها الوبائى وتكون خالية من الأمراض الوبائية والمعدية، ومن خلال مراعاة الشروط الصحية البيطرية المنظمة طبقا لتعليمات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية بباريس والمنظمات المعنية بالتجارة البينية فى مجال الثروة الحيوانية، وكذلك شروط الهيئة العامة للخدمات البيطرية من مجازر تم معاينتها من قبل اللجان الفنية البيطرية المصرية.

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