"المترو" يعلن تشغيل القطار المكيف الثانى بالخط الأول ابتداء من صباح اليوم

أعلن المهندس خالد صبرة، العضو المنتدب لشركة المترو، تشغيل القطار المكيف الثانى بالخط الأول "المرج - حلوان" للجمهور، ابتداءً من صباح اليوم الاثنين، لافتًا إلى أن القطار الثانى سينضم لأسطول قطارات الخط الأول مع القطار المكيف الأول، الذى تم تشغيله منذ أسابيع.

وأضاف العضو المنتدب لشركة المترو لـ"اليوم السابع"، أن الدفع بالقطار الثانى ضمن الـ20 قطار المكيفة المتعاقدة عليها مع شركة "هونداى روتم" الكورية، مشيرًا إلى أنه سيتوالى دخول باقى القطارات الـ20 ضمن خطة تجديد أسطول قطارات الخط الأول، المتعاقد على تصنيعها وتوريد مع شركة هونداى روتم الكورية بتكلفة 2.2 مليار جنيه.

وقال المهندس أشرف عبد السلام مساعد رئيس الشركة لتشغيل الخط الأول، لـ"اليوم السابع"، إنهم انتهوا من كل التجارب والاختبارات على تشغيل هذا القطار، وتم تشغيله على الخط بدون ركاب للاطمئنان على سلامة إجراءات تشغيله حفاظًا على أرواح الركاب، لافتًا إلى أنه تقرر تشغيله ضمن جدول التشغيل الطبيعى للخط الأول، ابتداءً من صباح اليوم.

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