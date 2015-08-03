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رئيس "المصرية للمطارات" يتفقد مطار أسوان الدولى

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رئيس "المصرية للمطارات" يتفقد مطار أسوان الدولى رئيس "المصرية للمطارات" يتفقد مطار أسوان الدولى
تفقد الطيار عادل محجوب، رئيس الشركة المصرية للمطارات ونائبه المهندس مدحت مكاوى، اليوم الأحد، مطار أسوان الدولى، لمتابعة كيفية التشغيل الآمن للمطار، والوقوف على بعض المشروعات القائمة به.

وقال محجوب، فى تصريحات صحفية له، اليوم الأحد، "إن زيارة مطار أسوان اليوم، تأتى ضمن زيارات مطارات الجنوب التابعة للشركة المصرية للمطارات، وذلك للاطمئنان عليها ومتابعة كل مجريات الأمور فى كل مطار".

كما التقى محجوب بالعاملين، وشرح لهم السياسة والخطط والأهداف العامة للشركة، ثم استمع لآراء ومقترحات ومتطلبات العاملين داخل مطار أسوان.
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