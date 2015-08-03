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إطلاق الأسبوع الثقافى لصيف ولادنا بفرع ثقافة أسوان

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شهد قصر ثقافة أسوان إنطلاق فعاليات الأسبوع الثقافى لفرع ثقافة أسوان التابع لإقليم جنوب الصعيد برئاسة سعد فاروق رئيس إقليم جنوب ضمن مبادرة صيف ولادنا تحت شعار (فكّر. ابتكر. ابدع. نافس) التى أطلقتها وزارة الثقافة بالتعاون مع 12 وزارة أخرى بحضور محمد إدريس مدير عام فرع ثقافة أسوان وعدد من مديرى الإدارات بالفرع.

ويتضمن الأسبوع الثقافى الذى بدأ مساء أمس عروض فنية وعروض مسرحية وأمسيات شعرية ومحاضرات، وافتتح الأسبوع بعرض لفرقة أسوان للموسيقى العربية بقيادة المايسترو محمود مغازى.

وأدت الفرقة مجموعة من الأغانى منها "صلينا الفجر فين" وأغنية "على اللى جرى" و"رمش عينه اللى جرحنى" و"حيرت قلبى و"هوا يا هوا".

تجدر الإشارة إلى أن فرقة أسوان للموسيقى العربية أحيت العديد من الحفلات الرسمية والشعبية داخل محافظة أسوان و خارج المحافظة.

إطلاق الأسبوع الثقافي لصيف ولادنا بفرع ثقافة أسوان -اليوم السابع -8 -2015
>

إطلاق الأسبوع الثقافي لصيف ولادنا بفرع ثقافة أسوان

عروض فنية ضمن الأسبوع الثقافي بأسوان -اليوم السابع -8 -2015
>

عروض فنية ضمن الأسبوع الثقافي بأسوان

فرقة أسوان للموسيقى العربية تفتح الأسبوع الثقافي بأسوان -اليوم السابع -8 -2015
>

فرقة أسوان للموسيقى العربية تفتح الأسبوع الثقافي بأسوان


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