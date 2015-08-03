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محافظ أسوان: إجراءات رادعة حيال الجزارين المتلاعبين بأسعار اللحوم

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محافظ أسوان: إجراءات رادعة حيال الجزارين المتلاعبين بأسعار اللحوم محافظ أسوان: إجراءات رادعة حيال الجزارين المتلاعبين بأسعار اللحوم
أعلن محافظ اسوان مصطفى يسرى، أنه سيتم إتخاذ اجراءات رادعة حيال بعض الجزارين الذين يحاولون التلاعب بأسعار اللحوم البلدية، حيث سيتم غلق أى محل جزارة لا يلتزم صاحبه بالأسعار الحالية وهى 65 جنيه للكيلو.

وأكد تضامنه مع حملة (بلاها لحمة) والتي انطلقت بمواقع التواصل الإجتماعى بالفيس بوك بمبادرة من بعض الشباب وأبناء أسوان الشرفاء الذين يثبتوا يوماً بعد يوم بأن لديهم الوعى الكامل بقضايا واحتياجات مجتمعهم مع تحليهم بالتكاتف والتماسك من خلال الوقوف صفاً واحداً أمام محاولات بعض هؤلاء التجار الجشعيين.

وكشف المحافظ عن أنه قرر شخصياً عدم تناول أى لحوم بلدية خلال الفترة القادمة تضامناً مع الحملة، باعتباره مواطناً قبل أن يكون مسئولاً يهمه الصالح العام بعدم رفع هذه السلعة الحيوية، وذلك مساهمة منه فى نجاح هذه الحملة الشعبية.

وفى نفس السياق أشار مصطفي يسرى، إلى أنه فور بدء الحملة قام بالإتصال بقائد المنطقة الجنوبية العسكرية لدعم المحافظة باللحوم الداجنة والبلدية من خلال جهاز الخدمة الوطنية، حيث قامت القوات المسلحة بضخ 15 طن من الدواجن و 5 أطنان من اللحوم لبيعها بنفس الأسعار المدعمة والمخفضة التي كانت تباع بها للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك، حيث سيتم بيعها من خلال منافذ القوات المسلحة تحت إشراف قطاع أسوان العسكري مع استمرار هذا الدعم خلال الفترة القادمة.

وأضاف محافظ أسوان أن هناك تنسيقا مع لاستمرار بيع الدواجن واللحوم البلدية بمختلف أنواعها داخل المجمعات الاستهلاكية بأسعار تتناسب مع الظروف المعيشية للمواطنين من أجل تحقيق التوازن المطلوب في الأسواق المحلية، مشدداً علي أن هناك قرار سابق بحظر نقل الماشية أو الأغنام الحية أو المذبوحة خارج حدود المحافظة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتثبيت أسعار اللحوم البلدية وتوفيرها لكل مواطن أسوانى.

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مصر 365

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