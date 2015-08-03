مباحث دشنا تُلقى القبض على شخصين بحوزتهما 3 قطع سلاح بقنا

تمكن ضباط مباحث دشنا برئاسة العقيد إبراهيم سليمان رئيس فرع البحث بنجع حمادى، وتحت إشراف العميد هشام خطاب مدير مباحث قنا، من ضبط اثنين، بحوزتهما 3 قطع سلاح وذخيرة بدون ترخيص.إعلان - Ads إعلان - Ads
جارى عرض المتهمين على النيابة بعد تحرير المحضر اللازم لهم.
تلقت مديرية أمن قنا، إخطار يفيد بضبط كل من محمد.ف.م، حداد وناجح.ف.م، 29 سنة، عامل أجرى، بعد العثور عليهما، وبحوزتهما 2 بندقية آلية، و6 خزينة وكمية كبيرة من الطلقات من ذات العيار، وطبنجة حلوان مطموسة الأرقام، ومعها عدد 2 خزينة وكمية كبيرة من الطلقات.
جارى عرض المتهمين على النيابة بعد تحرير المحضر اللازم لهم.
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