مباحث دشنا تُلقى القبض على شخصين بحوزتهما 3 قطع سلاح بقنا

تمكن ضباط مباحث دشنا برئاسة العقيد إبراهيم سليمان رئيس فرع البحث بنجع حمادى، وتحت إشراف العميد هشام خطاب مدير مباحث قنا، من ضبط اثنين، بحوزتهما 3 قطع سلاح وذخيرة بدون ترخيص.

تلقت مديرية أمن قنا، إخطار يفيد بضبط كل من محمد.ف.م، حداد وناجح.ف.م، 29 سنة، عامل أجرى، بعد العثور عليهما، وبحوزتهما 2 بندقية آلية، و6 خزينة وكمية كبيرة من الطلقات من ذات العيار، وطبنجة حلوان مطموسة الأرقام، ومعها عدد 2 خزينة وكمية كبيرة من الطلقات.

جارى عرض المتهمين على النيابة بعد تحرير المحضر اللازم لهم.

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