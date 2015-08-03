أخبار عاجلة

ميسي يقود برشلونة للفوز على اشبيلية بثلاثية .. تقرير -
8 الصبح - مدرب الزمالك الجديد يصرح : "متسالونيش" عن الدوري الموسم الحالي -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
توقيع مذكرة تفاهم بين إقتصادية قناة السويس وبنك تنمية الصادرات -
8 الصبح - نجوم الزمن الجميل يوجهون رسائل صوتية للرئيس السيسى بعد إنتهاء زيارته لأمريكا -
8 الصبح - حصاد وملخص زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للولايات المتحدة الأمريكية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق" -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا -
فيديو| كريم شحاتة: «اللاعيبة بيتريقوا على مرتضى.. والجماهير قرفانة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

فيديو استعدادات ولاء حافظ لتنفيذ أطول غطسة بقناة السويس

Google+ Print
فيديو استعدادات ولاء حافظ لتنفيذ أطول غطسة بقناة السويس فيديو استعدادات ولاء حافظ لتنفيذ أطول غطسة بقناة السويس
قال ولاء حافظ ضابط القوات الخاصة البحرية السابق، إنه أنهى استعداداته لتنفيذ أطول غطسة بقناة السويس صباح الثلاثاء احتفالاً بافتتاح القناة الجديدة.

وينشر "اليوم السابع" فيديوهات لتدريبات المرشد الحالى بهيئة قناة السويس قبل ساعات من مؤتمره الصحفي المقرر عقده غدًا الاثنين، بحمام السباحة في هيئة قناة السويس، للإعلان عن تفاصيل الغطسة التى يستعد لكسر الرقم القياسي السابق 24 ساعة تحت الماء.


>ولاء حافظ: غطسة افتتاح القناة صباح الثلاثاء ومستعد لكسر الرقم القياسى

ضابط بحرية سابق ينهى استعداداته اليوم لأطول غطسة بقناة السويس الجديدة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا

فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا

فيديو| كريم شحاتة: «اللاعيبة بيتريقوا على مرتضى.. والجماهير قرفانة»

فيديو| كريم شحاتة: «اللاعيبة بيتريقوا على مرتضى.. والجماهير قرفانة»

فيديو.. تامر أمين: كلام الملك عبد الله وترامب في المؤتمر الصحفي «بلح باللبن»

فيديو.. تامر أمين: كلام الملك عبد الله وترامب في المؤتمر الصحفي «بلح باللبن»

بالفيديو.. آمنة نصير: النقاب شريعة يهودية

بالفيديو.. آمنة نصير: النقاب شريعة يهودية