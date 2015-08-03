فيديو استعدادات ولاء حافظ لتنفيذ أطول غطسة بقناة السويس

قال ولاء حافظ ضابط القوات الخاصة البحرية السابق، إنه أنهى استعداداته لتنفيذ أطول غطسة بقناة السويس صباح الثلاثاء احتفالاً بافتتاح القناة الجديدة.

وينشر "اليوم السابع" فيديوهات لتدريبات المرشد الحالى بهيئة قناة السويس قبل ساعات من مؤتمره الصحفي المقرر عقده غدًا الاثنين، بحمام السباحة في هيئة قناة السويس، للإعلان عن تفاصيل الغطسة التى يستعد لكسر الرقم القياسي السابق 24 ساعة تحت الماء.

ولاء حافظ: غطسة افتتاح القناة صباح الثلاثاء ومستعد لكسر الرقم القياسى

ضابط بحرية سابق ينهى استعداداته اليوم لأطول غطسة بقناة السويس الجديدة