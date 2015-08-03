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محلب: تصريح التوك توك "تصيد" ونعمل على إزالة "الواسطة" من قاموس التعيينات

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محلب: تصريح التوك توك "تصيد" ونعمل على إزالة "الواسطة" من قاموس التعيينات محلب: تصريح التوك توك "تصيد" ونعمل على إزالة "الواسطة" من قاموس التعيينات
قال المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، إن تصريح "التوك توك"، كان تصيّدًا، مستطردًا:"ده افترى، وأقسى حاجة إن واحد يقول حاجة أنت مقولتهاش".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "العاشرة مساء"، على فضائية "دريم 2"، مع الإعلامى وائل الإبراشى، أن قانون الخدمة المدنية يعتمد على أنه لا يتساوى الذى يعمل بالذى لا يعمل، موضحًا أن أساس التعيين فى عن طريق الإعلان ثم الامتحان وطبقًا لمعايير و"تنسف" الواسطة.

وتابع :"أول تكليف للرئيس للحكومة هو إلغاء وإزالة كلمة واسطة أو محسوبية من القاموس وهو ما يجرى".


>- محلب عن افتتاح قناة السويس: "لينا مدة مفرحناش وهنفرح يوم 6 أغسطس"

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