مستخدمو "فيس بوك" يتداولون صورًا لمضيفة جوية تساعد مسنة فى تناول طعامها

تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، مجموعة من الصور لإحدى مضيفات شركة " مصر للطيران"، أثناء قيامها بمساعدة سيدة مسنة فى تناول طعامها على متن الطائرة.

وأشاد متداولو الصور بأخلاق المضيفة وحسن تصرفها، موجهين إليها الشكر على حسن صنيعها، ولاقت الصور عدداً كبيراً من الإعجابات والمشاركات.

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