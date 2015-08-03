مواطن منياوى يقرر المشاركة فى احتفالات قناة السويس سيرا على الأقدام

فاجأ عادل سيد أحد مواطنى مركز مغاغة محافظة المنيا الجميع بارتدائه علم مصر ورفعه علما آخر وسيره على الطريق الزراعى مصر - أسوان، متجها إلى مدينة الإسماعلية سيرا على الأقدام لمسافة 350 كيلومترا، مقررا الذهاب لحضور احتفالات قناة السويس الجديدة.

وكان المواطن عادل سيد قد قرر أن يشارك فى احتفالات قناة السويس الجديدة، لكنه لا يمتلك من المال ما يساعده على استقلال أى مواصلات، وكذلك ليكون مثلا لأبناء المنيا فى الوطنية وحب مصر، وأنه يمكن أن يذهب الإنسان إلى أى مكان للمساركة فى نهضة وطنه.

وقد شاهد المواطنون عادل وهو يرتدى ملابس على شكل علم مصر، وبيده لافتة تحمل عبارة "سائق مجنون يذهب إلى قناة السويس الجديدة من مغاغة إلى القناة سيرًا على الأقدام، تحيا مصر"، الأمر الذى دفع مواقع التواصل الاجتماعى إلى تداول الصورة على الصفحات.