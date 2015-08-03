بالصور.. أطفال وشباب ونساء يشاركون "اليوم السابع" الفرحة بقناة السويس

استمرارًا لتفاعل قراء "اليوم السابع"، مع الخدمة التى أطلقها الموقع تحت عنوان "صور وابعت"، للمساهمة فى تحرير المواد الصحفية، وتوثيقها بالصور والفيديو، أرسل عدد من قراء اليوم السابع، من داخل مصر وخارجها من بعض الدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية، مجموعة من الصور تظهر فرحتهم بقرب الاحتفال بافتتاح قناة السويس الجديدة.

واشتعلت فرحة المصريين بقرب افتتاح قناة السويس الجديدة وتداول صور فرحتهم على مختلف مواقع التواصل الاجتماعى، فيما شارك بعض القراء مجموعة من الصور لهم إما خلال زيارة البعض منهم لقناة السويس، أو من خلال التقاط صور لأنفسهم بهاشتاجات "قناة السويس الجديدة"، "مصر بتفرح"، "تحيا مصر".

واللافت للنظر أن الاحتفال شمل كل الأعمار بدءا من الأطفال الصغار مرورا بالشباب حتى كبار السن.

شاركونا فى تحرير المواد الصحفية المنشورة على الموقع بإرسال الصور والفيديوهات والأخبار الموثقة لنشرها بالموقع والجريدة المطبوعة، ليتم نشر الأخبار المصورة والفيديوهات باسم القراء، وذلك عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com ، أو عبر رسائل فيس بوك، أو عبر Whatsapp Youm7 على هاتف رقم 01280003799، على أن يتم نشر الأخبار المصورة والفيديوهات باسم القراء.

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