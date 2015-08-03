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خروج الطيارين الإيطاليين من مستشفى الجونة بعد تماثلهما للشفاء

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خروج الطيارين الإيطاليين من مستشفى الجونة بعد تماثلهما للشفاء خروج الطيارين الإيطاليين من مستشفى الجونة بعد تماثلهما للشفاء
أكد الدكتور أحمد عبد العاطى، مدير مستشفى الجونة، أن الطيارين المصابين فى سقوط الطائرة الإيطالية شمال الغردقة تراوحت إصابتهما ما بين كدمات وسحاجات واشتباه فى الارتجاج.

وأضاف مدير المستشفى أن الطيارين خرجا من المستشفى على مسؤليتهما الشخصية بعد تلقيهما الإسعافات الأولية.
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