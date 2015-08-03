مرتضى يهاجم الشيخ.. ويحذر المقاصة: ' بلاش تلعبوا مع الأسد '

واصل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك هجومه الحاد على أحمد الشيخ مهاجم المقاصة بعد تفضيله الانتقال إلى النادي الأهلي عن ارتداء القميص الأبيض.

وقال مرتضى: "الشيخ متعاقد معي واتفق على كل شيء، ووقع على عقود، ثم خرج ليبرر عدم انضمامه بأن رئيس الزمالك لم يتحدث معه منذ التوقيع".

وأضاف في تصريحات لقناة الحياة2: "مع احترامي لك، لكن ليس وظيفة مرتضى منصور أن أشتري لك كادليز وبامبرز".

وتابع: "حصلت على موافقة مسؤولي المقاصة بالتفاوض مع 3 لاعبين وائل فراج وأحمد الشيخ وباسم عبد العزيز الذي تراجعنا عن ضمه بعد تدعيم الجبهة اليسرى".

وأوضح: "رئيس المقاصة صديقي قال إن هذا المستند غير ملزم، لأنه يحمل توقيع محمد مجد أحد أعضاء الجهاز الإداري للنادي، ولكن المفاجأة أن نفس الشخص اسمه موجود على كل عقود لاعبي المقاصة في اتحاد الكرة، ومعنى ذلك أن كل العقود باطلة".

وأتم مرتضى منصور: "أنا رجل قانون وأدرك جيدًا هذه الأمور .. وبلاش تلعبوا مع الأسد".