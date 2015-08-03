«التنسيق» يجبر صاحبة المركز «الثالث» بسيناء من كلية الإعلام لتربية والطالبة تستغيث

تجاهلت وزارة التعليم العالي، رغبة صاحبة المركز «الثالث» من أوائل الثانوية العامة على مستوى محافظة شمال سيناء، في المرحلة الأولى من التنسيق لكليات القمة، واجبرتها على الالتحاق بكلية التربية التابعة لجامعة قناة السويس ن في حين ان رغبة الطالبة استكمال دراستها بكلية الإعلام.

وأكدت اسماء أحمد، الحاصلة على المركز الثالث على مستوى المحافظة بمجموع 95.8، أنها كانت تحلم بكلية الإعلام، ونسقت في المرحلة الأولى، إلا أنها فوجئت بالتنسيق يجبرها على الالتحاق بكلية التربية بالعريش التي تقبل من مجموع 55 %.

وقالت الطالبة، انا حاصلة على 95.8 ومن حقي الإلتحاق بكلية الإعلام التى تقبل من مجموع 95.4، وتسائلت كيف يجري اختيارى بكلية التربية بالعريش التى تقبل من اقل المجاميع، ووجه ولي أمر الطالبة نداًء إلى وزير التعليم العالي بتحقيق رغبة ابنته في الالتحاق بالكلية التي سهرت وتعبت من أجلها كثيرا.