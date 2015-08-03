لجنة فنية للتحقيق فى هبوط الطائرة الإيطالية خارج ممر مطار الغردقة

صرح الطيار محمود الزناتي رئيس سلطة الطيران المدنى توجهت لجنة من تحليل الحوادث من قبل سلطة الطيران المدنى ، للتحقيق فى هبوط الطائرة الإيطالية من طراز skycap ، اضطراريا خارج مدرج مطار الغردقة ، قبل النزول للتزود بالوقود فى مطار الغردقة ، فى رحلتها من لأرناكا الى المدينة المنورة مرورا بالغردقة ، وأشار الي انه فى اخر اتصال بين قائد الطائرة وبرج المراقبة ، بوجود عطل فى احد المحركات .

وأكد رئيس السلطة أن حالة الطيارين مطمئنة وتم نقلهما فورا الى احدى المستشفيات للاطمئنان عليهما ، وقال بان برج المراقبة ابلغ سلطات المطار التى قامت لكافة التجهيزات للهبوط الاضطراري فى موقع الطوارئ ، وتم توجها سيارات الإسعاف والمطافئ ، ولكن كابتن الطائرة لم يتمن من الوصول الى الممر وهبط بمنطقة رملية خارج أسوار المطار ، مشيرا انه سيتم التحفظ عَلى الطائرة وشرائط المحادثات بين البرج وكابتن الطائرة والصندوق الخاص بالحالة الفنية لاجهزة الطائرة لمعرفة أسباب الحادث .

وكانت طائرة خفيفة من طراز SKYCAR أيطالية الجنسية على متنها اثنان من الطيارين هبطت اضطراريًا خارج مدرج مطار الغردقة ، وكانت الطائرة في رحلة من لارناكا الى المدينة المنورة مروراً بالغردقة للتزود بالوقود ، وقد أبلغ قائد الطائرة برج مراقبة مطار الغردقة بوجود عطل بأحد محركي الطائرة في الساعة 8 مساء اليوم الأحد ، ولم يستطع الوصول الى ممر مطار الغردقة وهبط بمنطقة رملية خارج أسوار المطار ، وقد هرعت سيارات الاسعاف الى موقع هبوط الطائرة وتم نقل الطيارين الى هذا وقد أمر وزير الطيران المدني بدفع بفرق الادارة العامة لتحقيق الحوادث بوزارة الطيران المدني ومفتشين من سلطة الطيران المدني على الفور الى موقع هبوط الطائرة للتحقيق في الواقعة وبيان أسبابها الفنية.