انتقالات في الجول – سموحة يطلب قمر وطلبة ومقابل مادي من أجل عبد الخالق.. والزمالك يدرس

طالب فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة من الزمالك استعارة خالد قمر مهاجم الفريق وحمادة طلبة المدافع ضمن صفقة بيع إبراهيم عبد الخالق لاعب الوسط.

وعلم FilGoal.com أن فرج عامر يرغب في استعارة قمر وشراء نهائي لطلبة لكن الجهاز الفني للزمالك متمسك بالأخير وعرض أحمد دويدار بدلا منه.

وقال مصدر في سموحة لـFilGoal.com يوم الأحد: "طلبنا 2.6 مليون جنيه بجانب الثنائي لإتمام الصفقة".

وأكد فرج عامر في تصريحات تليفزيونية أنه يثق في تألق خالد قمر في الموسم المقبل مع سموحة ووصفه بأنه من أفضل مهاجمي مصر.

وأشار "اللاعب موافق على الانتقال لكن يبقى الحسم في يد مرتضى منصور رئيس الزمالك.. أتممنا الاتفاق بشكل ودي وكلمتنا ثابتة ولن تتغير وأعلم أنه مشغول مع صفقة كهربا وسنجتمع قريبا لإتمام الصفقة".

وأتم "سعيد بانتقال عبد الخالق إلى الزمالك وسيكون إضافة قوية للفريق وهو لاعب ممتاز خلقا وأداء في الملعب".

وتعاقد سموحة مع الثنائي إسلام محارب ومحمود السيد من الجونة لمدة ثلاث سنوات بعد الاتفاق مع الفريق الساحلي.

وكان مرتضى منصور قد أكد أنه سيحصل على الاستغناء الخاص بعبد الخالق يوم الأثنين.