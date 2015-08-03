الطريق إلى أولمبياد 2016 - تعرف على منافسي منتخب مصر في أمم إفريقيا

اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى أمم إفريقيا تحت 23 سنة والتي تؤهل إلى أولمبياد ريو دي جانيرو البرازيل 2016.

المنتخب المصري بقيادة حسام البدري نجح في التأهل إلى أمم إفريقيا بعدما تخطي منتخب أوغندا في المرحلة الثالثة والأخيرة بمجموع المباراتين 6-1.

وتستضيف السنغال في نوفمبر بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة.

وبجانب منتخب مصر نجحت 7 منتخبات في حجز مقعد في البطولة التي تؤهل إلى أولمبياد البرازيل 2016.

وتقام البطولة بنظام المجموعتين على أن يتأهل أصحاب المراكز الثلاث الأولى إلى الأولمبياد. ولم يتحدد بعد موعد إجراء قرعة المجموعات.

وفيما يلي المنتخبات الـ8 المتأهلة إلى أمم إفريقيا تحت 23 سنة..

** منتخب مصر.

** منتخب السنغال صاحب الأرض.

** منتخب الجزائر.

** منتخب تونس.

** منتخب جنوب إفريقيا.

** منتخب زامبيا.

** منتخب نيجيريا.

** منتخب مالي.