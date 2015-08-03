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مرتضى: ' شراب ' كهربا = 50 أحمد الشيخ

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مرتضى: ' شراب ' كهربا = 50 أحمد الشيخ مرتضى: ' شراب ' كهربا = 50 أحمد الشيخ

أشاد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بصفقة التعاقد مع محمود عبد المنعم كهربا مهاجم إنبي الذي وقع عقدًا مع القلعة البيضاء مدته 4 مواسم.

وقال مرتضى لقناة (الحياة 2): "لم أضم لاعبين يعانيان من المرض أو يتعرضان للإيقاف، بل مهاجم يسجل بالأربعة" في إشارة لأهداف كهربا الأربعة في مرمى أوغندا.

وأضاف "بالنسبة لي شراب كهربا يساوي أحمد الشيخ 50 مرة".

وتابع: "كهربا من أفضل المهاجمين في وأفريقيا والعالم العربي".

وأتم رئيس الزمالك: "كان واضحًا معي منذ البداية، وأكد أنه متمسك باللعب للزمالك، ولم يرقص مثلما فعل لاعب آخر، ووالده أبلغني أن اسمه كهربا لأنه متحمس للغاية ولا يحب الخسارة".

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