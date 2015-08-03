نجار مسلح يقتل شقيقه ويدفنه فى منزل تحت الإنشاء بالإسماعيلية

شهدت مدينة القصاصين فى الإسماعيلية جريمة قتل بشعة، حيث قام نجار مسلح بقتل شقيقه بخشبة ومطرقة ودفنه تحت سلم منزل تحت الإنشاء.

تلقى اللواء على العزازى مدير امن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمد جاد مدير المباحث الجنائية يفيد بتلقيه إخطارا من المقدم حسام حسن رئيس مباحث القصاصين، يفيد بتلقيه بلاغا يفيد غياب أحد الأشخاص يدعى (إ . ع . ص ) 13 سنة نجار مسلح عن منزله لعدة ايام وأن المتغيب بينه وبين شقيقه الذى يعمل نجار مسلح خلافات عديدة.

على الفور تم تشكيل فريق بحث لكشف لغز القضية برئاسة العميد احمد الشافعى رئيس المباحث الجنائية بمديرية امن الإسماعيلية ضم المقدم حسام حسن رئيس مباحث القصاصين ومعاونيه النقباء محمد فتحى ومحمد حسنى ومحمود عبد اللطيف مصطفى جبرمعاونى مباحث القصاصين.

ودلت تحريات فريق البحث ان شقيقه نجار المسلح ويدعى (محمود)17 سنة وراء ارتكاب واقعة الغياب.

تم عمل عدة اكمنة ثابتة ومتحركة للقبض على المتحرى عنه أسفرت إحداها عن ضبط المتهم ، اعترف المتهم تفصيليا أمام رجال المباحث قائلا قتلته بسبب كثرة الخلافات بيننا فى الشغل والبيت.

وأضاف القاتل: قتلت شقيقى وضربته على رأسه عدة ضربات بقطعة من الخشب والمطرقة التى نعمل بها، ثم بعد ذلك قمت بوضعه فى ملاءة سرير وقمت بدفنه تحت السلم فى المنزل الذى كنا نعمل فيه وهربت.

تم التحفظ على القاتل، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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