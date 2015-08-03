أخبار عاجلة

ميسي يقود برشلونة للفوز على اشبيلية بثلاثية .. تقرير -
8 الصبح - مدرب الزمالك الجديد يصرح : "متسالونيش" عن الدوري الموسم الحالي -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
توقيع مذكرة تفاهم بين إقتصادية قناة السويس وبنك تنمية الصادرات -
8 الصبح - نجوم الزمن الجميل يوجهون رسائل صوتية للرئيس السيسى بعد إنتهاء زيارته لأمريكا -
8 الصبح - حصاد وملخص زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للولايات المتحدة الأمريكية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق" -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا -
فيديو| كريم شحاتة: «اللاعيبة بيتريقوا على مرتضى.. والجماهير قرفانة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

نجار مسلح يقتل شقيقه ويدفنه فى منزل تحت الإنشاء بالإسماعيلية

Google+ Print
نجار مسلح يقتل شقيقه ويدفنه فى منزل تحت الإنشاء بالإسماعيلية نجار مسلح يقتل شقيقه ويدفنه فى منزل تحت الإنشاء بالإسماعيلية
شهدت مدينة القصاصين فى الإسماعيلية جريمة قتل بشعة، حيث قام نجار مسلح بقتل شقيقه بخشبة ومطرقة ودفنه تحت سلم منزل تحت الإنشاء.

تلقى اللواء على العزازى مدير امن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمد جاد مدير المباحث الجنائية يفيد بتلقيه إخطارا من المقدم حسام حسن رئيس مباحث القصاصين، يفيد بتلقيه بلاغا يفيد غياب أحد الأشخاص يدعى (إ . ع . ص ) 13 سنة نجار مسلح عن منزله لعدة ايام وأن المتغيب بينه وبين شقيقه الذى يعمل نجار مسلح خلافات عديدة.

على الفور تم تشكيل فريق بحث لكشف لغز القضية برئاسة العميد احمد الشافعى رئيس المباحث الجنائية بمديرية امن الإسماعيلية ضم المقدم حسام حسن رئيس مباحث القصاصين ومعاونيه النقباء محمد فتحى ومحمد حسنى ومحمود عبد اللطيف مصطفى جبرمعاونى مباحث القصاصين.

ودلت تحريات فريق البحث ان شقيقه نجار المسلح ويدعى (محمود)17 سنة وراء ارتكاب واقعة الغياب.

تم عمل عدة اكمنة ثابتة ومتحركة للقبض على المتحرى عنه أسفرت إحداها عن ضبط المتهم ، اعترف المتهم تفصيليا أمام رجال المباحث قائلا قتلته بسبب كثرة الخلافات بيننا فى الشغل والبيت.

وأضاف القاتل: قتلت شقيقى وضربته على رأسه عدة ضربات بقطعة من الخشب والمطرقة التى نعمل بها، ثم بعد ذلك قمت بوضعه فى ملاءة سرير وقمت بدفنه تحت السلم فى المنزل الذى كنا نعمل فيه وهربت.

تم التحفظ على القاتل، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365