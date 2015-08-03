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إحالة مسئولة سابقة بالتلفزيون للمحاكمة بتهمة إهدار المال العام

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إحالة مسئولة سابقة بالتلفزيون للمحاكمة بتهمة إهدار المال العام إحالة مسئولة سابقة بالتلفزيون للمحاكمة بتهمة إهدار المال العام

>قرر المستشار فرج مصطفى، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، إحالة رئيسة الإدارة المركزية للمجسمات والديكور بقطاع التليفزيون، للمحاكمة العاجلة، لاتهامها بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة، وتسهيل الاستيلاء على أموال اتحاد الإذاعة والتليفزيون.

وتضمنت التحقيقات، أن" أميمة .م.ش" رئيسة الإدارة المركزية للمجسمات والديكور بقطاع التليفزيون، خرجت على مقتضى الواجب الوظيفي ولم تؤد العمل المنوط بها بدقة وخالفت لائحة اتحاد الإذاعة والتليفزيون بأن أصدرت قبل إحالتها للمعاش تكليف بخروج إكسسوارات من مخازن التليفزيون إلى إحدى القنوات التابعة لوزارة الصحة، دون إتباع الإجراءات الخاصة بالإعارة مما ترتب عليه عدم تحصيل قيمة إعارتها التى بلغت 36 ألف جنيه.

وذكرت النيابة الإدارية، أن المتهمة عملت بقناة صحتي دون حصولها على موافقات وتصاريح قانونية، ووافقت على عمل كل من "عبد المنعم .ع"، و"عبد الله .ت" دون اتباع الإجراءات القانونية،وأنها أدرجت أسماء بعض العاملين بكشوف بدلات المتابعة بالمخالفة للوصف الوظيفي لهم ما ترتب عليه تقاضيهم بدلات مالية دون وجه حق.

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مصر 365