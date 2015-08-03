5 سبتمبر.. الحكم على محمود عامر فى اتهامه باقتحام نقطة شرطة البراجيل

حجزت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار جمال عبد الإله، منذ قليل جلسة 5 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم على القيادى الإخوانى محمود عامر وآخرين بتهمة "نقطة شرطة البراجيل".

كان المستشار أحمد البقلى المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة، أحال عامر عضو مجلس الشعب السابق، وآخرين، إلى محكمة الجنايات على خلفية اتهامهم بحرق نقطة شرطة البراجيل.

وألقت قوات الأمن القبض على محمود عامر عامر، لاتهامه بالتخطيط والتحريض على اقتحام قسم شرطة أوسيم وحرق نقطة شرطة البراجيل، عقب فض اعتصامى الإخوان بمنطقة رابعة العدوية وميدان نهضة مصر، ما أسفر عن مقتل المجند حسام عاشور أحمد، من قوات الأمن‏، أثناء مشاركته فى تأمين النقطة.

براءة الإخوانى محمود عامر و27 آخرين من تهمة "اقتحام قسم أوسيم"

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