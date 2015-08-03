أخبار عاجلة

ميسي يقود برشلونة للفوز على اشبيلية بثلاثية .. تقرير -
8 الصبح - مدرب الزمالك الجديد يصرح : "متسالونيش" عن الدوري الموسم الحالي -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
توقيع مذكرة تفاهم بين إقتصادية قناة السويس وبنك تنمية الصادرات -
8 الصبح - نجوم الزمن الجميل يوجهون رسائل صوتية للرئيس السيسى بعد إنتهاء زيارته لأمريكا -
8 الصبح - حصاد وملخص زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للولايات المتحدة الأمريكية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق" -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا -
فيديو| كريم شحاتة: «اللاعيبة بيتريقوا على مرتضى.. والجماهير قرفانة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

5 سبتمبر.. الحكم على محمود عامر فى اتهامه باقتحام نقطة شرطة البراجيل

Google+ Print
5 سبتمبر.. الحكم على محمود عامر فى اتهامه باقتحام نقطة شرطة البراجيل 5 سبتمبر.. الحكم على محمود عامر فى اتهامه باقتحام نقطة شرطة البراجيل
حجزت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار جمال عبد الإله، منذ قليل جلسة 5 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم على القيادى الإخوانى محمود عامر وآخرين بتهمة "نقطة شرطة البراجيل".

كان المستشار أحمد البقلى المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة، أحال عامر عضو مجلس الشعب السابق، وآخرين، إلى محكمة الجنايات على خلفية اتهامهم بحرق نقطة شرطة البراجيل.

وألقت قوات الأمن القبض على محمود عامر عامر، لاتهامه بالتخطيط والتحريض على اقتحام قسم شرطة أوسيم وحرق نقطة شرطة البراجيل، عقب فض اعتصامى الإخوان بمنطقة رابعة العدوية وميدان نهضة ، ما أسفر عن مقتل المجند حسام عاشور أحمد، من قوات الأمن‏، أثناء مشاركته فى تأمين النقطة.


>براءة الإخوانى محمود عامر و27 آخرين من تهمة "اقتحام قسم أوسيم"
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق"

فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا

فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد