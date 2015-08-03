بالصور.. النيابة الإدارية تستمع لأقوال موظفة الصحة المضربة عن الطعام

قال المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمى باسم هيئة النيابة الإدارية، إن رئيس الهيئة المستشار سامح كمال أصدر توجيهات بالتواصل مع موظفة الصحة التى أعلنت إضرابها عن الطعام، وكلف فريقا من النيابة للانتقال إلى مستشفى المطرية المركزى وسماع أقوالها.

وأوضح المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية، فى تصريحات صحفية، أنه بالاستعلام من النيابة الإدارية بالمطرية عن الواقعة، تبين أن الموظفة كانت قد سبق لها التقدم بشكوى أمام جهة عملها ضد المختصين بالإدارة الصحية بالجمالية، وأحيلت للتحقيق تحت رقم 908/2015.

وأضاف "سمير" أنها خلال مباشرة جلسة التحقيق معها شعرت بالإعياء الشديد، وقامت النيابة على الفور باستدعاء سيارة الإسعاف التى نقلتها لمستشفى المطرية المركزى لتلقى العلاج اللازم، ومن ثم قررت الدخول فى إضراب عن الطعام.

وأصدر المستشار سامح كمال، رئيس الهيئة، قراراً بانتقال النيابة لسماع أقوال الموظفة داخل المستشفى وتحقيق شكواها، وإتاحة الفرصة أمامها للإدلاء بكل أقوالها، وتقديم كل ما لديها من مستندات، وانتقل اليوم وليد حمودة، وكيل أول نيابة المطرية، تحت إشراف المستشار هشام أبو مسلم، مدير النيابة، وقام بسماع أقوال الموظفة تفصيلا، حيث قررت عقب ذلك إنهاء إضرابها ومغادرة مقر المستشفى بعد إعداد تقرير طبى بسلامة حالتها.



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الموظفة توقع على محضر الاستماع لأقوالها



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وكيل النيابة يتابع توقيع الموظفة على التحقيقات



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تقرير دخول الموظفة للمستشفى



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وكيل النيابة الإدارية داخل غرفة المستشفى