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القبض على 6 عاطلين بحوزتهم بنادق آلية وخرطوش بالبحيرة

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القبض على 6 عاطلين بحوزتهم بنادق آلية وخرطوش بالبحيرة القبض على 6 عاطلين بحوزتهم بنادق آلية وخرطوش بالبحيرة
تمكنت منذ قليل، الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، من ضبط 6 عاطلين وبحوزتهم 6 بنادق آلية خرطوش بالبحيرة.

جاء ذلك خلال الحملة المكبرة التى قادها اللواء الدكتور أشرف عبد القادر مدير إدارة البحث الجنائى بالبحيرة لاستهداف العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون والذين يشكلون بؤرا إجرامية والتشكيلات العصابية ومصنعى وتاجرى وحائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة بالتنسيق وقطاع مصلحة الأمن العام بنطاق المحافظة.

كان قد تمكن ضباط إدارة البحث الجنائى برئاسة اللواء الدكتور أشرف عبد القادر مدير الإدارة والعميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث الجنائية 6 عاطلين وبحوزتهم 6 بنادق آلية وخرطوش بنطاق دائرة قسم شرطة غرب النوبارية بصحراوى البحيرة.
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