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الفيديو..العربية: قصف تجمعات لمليشيات الحوثى والرئيس المخلوع باليمن

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الفيديو..العربية: قصف تجمعات لمليشيات الحوثى والرئيس المخلوع باليمن الفيديو..العربية: قصف تجمعات لمليشيات الحوثى والرئيس المخلوع باليمن
أفاد مراسل فضائية العربية من الحدود بــ"جازان"، أن المحافظات المتاخمة للحدود اليمنية تشهد هدوء نسبى الآن بعد عمليات القصف التى قامت بها القوات السعودية تجاه تجمعات لميليشيا الحوثى وأنصار الرئيس المخلوع على عبد الله صالح لمحاولتهما تخطى الحرم الحدودى صباح اليوم الأحد بغرض نصب قواعد لقاذفات الهاهون ومن ثم إطلاقها تجاه المدنيين السعوديين.
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>وشدد مراسل القناة على أن الطائرات بدون طيار ساعدت كثيراً على تحديد أماكن ميليشيا الحوثى وأنصار الرئيس اليمنى المخلوع على عبد الله صالح ورصد تحركاتهما، الأمر الذى مكن للقوات السعودية المشتركة من المبادرة فى الهجوم والقذف وإحباط كافة المخططات التى يعملون عليها.
>- مقتل مواطن سعودى فى سقوط قذيفة من الأراضى اليمنية على مدينة نجران
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مصر 365

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