القوات العراقية تقتل 15 داعشيًا خلال اشتباكات بمدينة بالأنبار

أعلنت خلية الاعلام الحربى العراقى اليوم الاحد ان القوات الامنية وباسناد من جانب طيران التحالف الدولى صدت محاولة للتقدم من جانب مسلحى تنظيم داعش المتطرف فى محافظة الأنبار ما اسفر عن مقتل 15 من مسلحى تنظيم داعش المتطرف .

وذكر بيان للخلية تلقت وكالة انباء الإعلام العراقى "واع" نسخة منه، أن قوة من الفرقة 14 وباسناد من طيران التحالف الدولى صدت محاولة هجوم لمسلحى تنظيم داعش المتطرف غرب الكرمة جنوبى الشيحه بمحافظة الأنبار ما اسفر عن مقتل 15 من مسلحى التنظيم .

يشار الى ان القوات الأمنية وبإسناد من مقاتلى الحشد الشعبى والعشائر وطيران التحالف الدولى تخوض عمليات عسكرية ضد تنظيم داعش المتطرف .

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