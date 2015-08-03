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وزير الخارجية السعودى إلى روسيا للإعداد لزيارة الملك سلمان

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وزير الخارجية السعودى إلى روسيا للإعداد لزيارة الملك سلمان وزير الخارجية السعودى إلى روسيا للإعداد لزيارة الملك سلمان
كشف نائب وزير الخارجية الروسى ميخائيل بوجدانوف، اليوم الاحد، النقاب عن أن وزير الخارجية السعودى عادل الجبير سوف يزور موسكو فى منتصف الشهر الجارى للإعداد لزيارة العاهل السعودى سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لروسيا.

وقال بوجدانوف فى تصريحات للصحفيين: "هناك اتفاق من حيث المبدأ بشان زيارة وزير الخارجية السعودى لروسيا فى منتصف الشهر الجارى ، بحسب وكالة ايتار تاس"

وأضاف، أن هذه الزيارة سوف تكون الأولى للجبير لروسيا بعد تعيينه وزير للخارجية، مشيراً إلى أن هذه الزيارة تأتى بناء على دعوة من وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف "

وبحسب بوجدانوف ، فان جدول أعمال الزيارة سوف تشمل الاعداد لزيارة سوف يقوم بها لموسكو العاهل السعودى سلمان بن عبد العزيز ال سعود من المقرر لها نهاية العام الجارى .

يذكر أن العلاقات بين وروسيا قد شهدت تحسنا مؤخرا حيث قام ولى ولى العهد السعودى وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، بزيارة لموسكو فى شهر يونيو الماضى والتقى الرئيس فلاديمير بوتين .
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