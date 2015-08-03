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انتقالات في الجول – سموحة يطلب قمر وطلبة ومقابل مادي من أجل عبد الخالق.. والزمالك يدرس

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انتقالات في الجول – سموحة يطلب قمر وطلبة ومقابل مادي من أجل عبد الخالق.. والزمالك يدرس انتقالات في الجول – سموحة يطلب قمر وطلبة ومقابل مادي من أجل عبد الخالق.. والزمالك يدرس

انضم محمود عبد المنعم "كهربا" جناح إنبي والمنتخب الأوليمبي لصفوف الزمالك رسميا.. فكيف يمكن أن يفيد تشكيل الفريق الأبيض.

يقدم FilGoal.com صورة للتشكيل المتوقع للزمالك في الموسم المقبل في وجود الصفقات الجديدة التي تعاقد معها.

نجح الزمالك في ضم حتى الآن سبع صفقات بصفة نهائية.. ومازال يتفاوض على ضم مهاجم أجنبي وأحمد رفعت من إنبي وربما صفقة أخرى.

ومع وجود القائمة والأسماء الطبيعية اختار FilGoal.com التشكيل بوجود العناصر التي ربما تكون أساسية في الموسم المقبل.

ومقاعد البدلاء باتت قوية.. فبخلاف الأسماء التي تعاقد معها الزمالك.. سيكون هناك عمر جابر وأحمد دويدار وإسلام جمال ومعروف يوسف ومصطفى فتحي وغيرهم.

ولحين استقرار الجهاز الفني على الأسماء النهائية التي ستغادر الزمالك في القائمة التي تضم 25 لاعبا + خمسة أسماء تحت السن.. فهذا تشكيل مقترح للزمالك في وجود الصفقات.

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