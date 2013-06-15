"فيس بوك" تكشف عن تلقيها ما بين تسعة ألاف وعشرة ألاف طلب حكومي لمعرفة بيانات مستخدمين

كتب : رويترز منذ 11 دقيقة

قالت شبكة فيس بوك للتواصل الاجتماعي إنها تلقت مابين تسعة ألاف وعشرة ألاف طلب، من هيئات حكومية أمريكية مختلفة؛ لمعرفة بيانات مستخدمين في النصف الثاني من 2012، شملت مابين 18 ألف و19 ألف حساب.

وأضافت الشركة أنها نشرت هذه المعلومات بعد التوصل لاتفاق للكشف عن ذلك، مع سلطات الامن القومي الأمريكي.

وكانت عدة شركات إنترنت قد قالت إنها اتفقت مع الحكومة الأمريكية على نشر معلومات محدودة، عن عدد طلبات المراقبة، التي تلقتها، وذلك حسبما ذكر مصدران مطلعان على هذه المناقشات لرويترز.

وقال المصدران إن من المتوقع أن تنشر الشركات عدد الطلبات الحكومية، دون أن تكشف عدد الطلبات، التي جاءت من برنامج مثير للجدال، لوكالة الامن القومي كشف النقاب عنه الأسبوع الماضي، واستهدف جمع معلومات مخابرات عن أشخاص غير مقيمين بالولايات المتحدة.