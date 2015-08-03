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بالفيديو.. جمعية الأخوة المصرية التونسية تحتفل بافتتاح قناة السويس الجديدة في تونس

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بالفيديو.. جمعية الأخوة المصرية التونسية تحتفل بافتتاح قناة السويس الجديدة في تونس بالفيديو.. جمعية الأخوة المصرية التونسية تحتفل بافتتاح قناة السويس الجديدة في تونس

 

جانب من الاحتفالية

احتفلت بتونس جمعية الأخوة المصرية التونسية برئاسة احمد سمير سليمان وبالتعاون مع جمعية الوحدويين الناصريين برئاسة الدكتور ناصر المدوري بذكري ثورة ٢٣يوليو١٩٥٢وكذلك بالحدث الضخم الذي يهل علينا هذه الأيام الا وهو إفتتاح قناة السويس الجديدة كشريان جديد للحياة للمصريين وهدية الي العالم في أمسية عربية مصرية تونسية فلسطينيه جزائرية.

وقام أحمد سمير رئيس الجمعية بعرض فيلم توضيحي عن قناة السويس الجديدة الذي اذهل الحضور ومكنهم من معرفة مشروع قناة السويس الجديدة ولقد تفاعل جميع الحضور من ضيوف وإعلاميين مع العرض فنال تصفيقا حارُا وهتف الجميع لمصر شعبا ورئيسا وجيشا مؤكدين حبهم وفرحتهم لمصر الشقيقة وان هذا الإنجاز مفخرة للأمة العربية وليس لمصر فقط، وذلك ما تأكد من خلال المداخلات والكلمات التي ألقاها الضيوف واللقاءات الإعلامية.

وقد قام أحمد سمير بتوزيع أسطوانات cd علي الحضور من ضيوف واعلاميين تحمل شرحا وافيا لقناة السويس الجديدة وايضا تم توزيع cd أسطوانات لإنجازات الرئيس عبد الفتاح خلال عامه الاول وايضاً تم توزيع cd أسطوانات بمناسبة ذكري ثورة ٢٣يوليو يحكي عن حياة الزعيم جمال عبد الناصر واهم إنجازاته ومقولاته الشهيرة والكتب التي كتبت عنه وفيديوهاته الشهيرة تخليدا لذكراه فكان حفلا رائعا بحق.

وأكد أحمد سمير في كلمته ان إنجاز قناة السويس الجديدة الذي كان بقرار مصري من الرئيس البطل عبد الفتاح السيسي وتمويل شعبي وسواعد بناءة من شباب مصر الأوفياء في هذه المدة القصيرة تعد معجزة بشرية بكل المقاييس والتي يفخر بها كل مصري هذا الإنجاز الذي أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي ودعا الشعب المصري الي التكاتف يدا بيد لنقيم هذا المشروع المصري الضخم فلبي المصريون النداء واستطعنا جمع اكثر من 64 مليار جنيه في ثمان ايام فقط والناظر لذلك يدرك جيدا حب الشعب المصري وثقته في قائده.

ولقد كان القائد والرئيس عبد الفتاح السيسي عند حسن ظن شعبه به واضاف : لقد أحسن المصريون الحفاظ علي قناة السويس القديمة التي تركها لنا الأجداد والتي حفروها بدمائهم واستشهد في تنفيذها ١٢٠الف مصري والتي أمممها الزعيم جمال عبد الناصر كشركة مساهمة مصرية ثم أعاد افتتاحها للملاحه البحرية الرئيس محمد انور السادات بعد حرب أكتوبر العظيمة وها هو اليوم يسجل التاريخ لابن مصر البار الرئيس عبد الفتاح السيسي إفتتاح قناة السويس الجديدة كشريان جديد للحياة للمصريين وهدية من مصر الي العالم فمن حق الشعب المصري ان يفرح وان يعتز بوطنه ومصريته ورئيسه وجيشه تحيا مصر.

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