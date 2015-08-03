«بإيدينا نعمر أراضينا» تقيم حفل زفاف جماعي لـ14 عريس وعروسة بالسويس

أُقيم مساء اليوم، حفل زفاف جماعي بالصالة المغطاة باستاد السويس الرياضي لـ14 عريس وعروسة من الأيتام تحت رعاية جمعية ” بإيدينا نعمر أراضينا” بالتنسيق مع ديوان عام المحافظة بحضور اللواء العربي السروي المحافظ، حيث يأتي الاحتفال بزفاف العرائس ضمن فعاليات السويس بالاحتفال بافتتاح القناة الجديدة.

ومن جانبه، صرح حسام الإمام، رئيس جمعية “إيدينا نعمر أراضينا”، أن حالات العرائس تم اختيارهم من خلال عمليات البحث الاجتماعى التى اجراها أعضاء الجمعية على العرايس ومعرفة احتياجهم بعض المتطلبات للزواج.

أضاف ” الامام ” فى تصريحات خاصة ، أن محافظة السويس وقيادة الجيش الثالث الميدانى ساهموا فى نجاح حفل الزفاف سواء قيام القوات المسلحة ممثله فى الجيش الثالث بتوفير بالأجهزة الكهربائية ومبالغ مالية للعرائس بينما وفرت الجمعية بالتعاون مع رجال أعمال بالأثاث ، وتوفير المحافظة الصالة الغطاة لإقامة حفل العرس.