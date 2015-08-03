طائرة إيطالية تهبط اضطراريًا في الرمال خارج أسوار مطار الغردقة

صرح مصدر مسئول بالطيران المدني المصري، أن طائرة خفيفة من طراز “SKYCAR” إيطالية، على متنها شخصان هبطت اضطراريًا خارج مدرج مطار الغردقة.

وأضاف، كانت الطائرة في رحلة من لارناكا إلى المدينة المنورة مرورًا بالغردقة للتزود بالوقود، وقد أبلغ قائد الطائرة برج مراقبة مطار الغردقة بوجود عطل بأحد محركي الطائرة ، ولم يستطع الوصول إلى ممر مطار الغردقة وهبط بمنطقة رملية خارج أسوار المطار، وقد هرعت سيارات الإسعاف إلى موقع هبوط الطائرة ونقل الطيارين إلى المستشفى للاطمئنان عليهم وهم في حالة صحية جيدة.

وقد أمر وزير الطيران المدني؛ بدفع فريق من الإدارة العامة لتحقيق الحوادث بوزارة الطيران المدني ومفتشين من سلطة الطيران المدني على الفور إلى موقع هبوط الطائرة للتحقيق في الواقعة وبيان أسبابها الفنية.