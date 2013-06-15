عبد الغنى بالغربية: نسبة الفقر زادت فى عهد الإخوان عن مبارك بنسبة 11%

أكد حسين عبد الغنى المتحدث الإعلامى لجبهة الإنقاذ، أن نسبة الفقر زادت فى مصر من 44% فى عهد مبارك إلى 55% فى عهد الإخوان، وأن حركة كفاية أسقطت الرئيس المخلوع وحركة تمرد ستخلع مرسى.

وأضاف بأنه لم يكن يتوقع الشعب المصرى أن يلتف حول حركة تمرد بهذا الشكل للمطالبة بإسقاط الرئيس مرسى بعد أن فقد الشرعية والمصداقية فى الشارع المصرى.

جاء ذلك خلال المؤتمر الحاشد الذى عقد بقرية أكوا الحصة بحضور الآلاف من أهالى القرية والقرى المجاورة، والذى دعا إليه العميد محمد بدر عضو حركة كفاية.

وأكد مسئول حركة تمرد بالغربية، أن الحركة جمعت 48 ألف توقيع خلال الفترة الماضية لسحب الثقة من الرئيس مرسى من كفر الزيات والقرى التابعة لها.