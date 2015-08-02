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كرنفال فنى بمشاركة أطفال الإسماعيلية بمناسبة افتتاح قناة السويس الجديدة

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كرنفال فنى بمشاركة أطفال الإسماعيلية بمناسبة افتتاح قناة السويس الجديدة كرنفال فنى بمشاركة أطفال الإسماعيلية بمناسبة افتتاح قناة السويس الجديدة

>نظم فرع ثقافة الإسماعيلية كرنفال فني بمشاركة أطفال فرقة الفنون الشعبية، والذين قاموا برفع أعلام على أسوار قصر ثقافة الاسماعيلية بمناسبة احتفالات المحافظة ومصر بافتتاح القناة الجديدة.

وقالت شرين عبدالرحمن مدير فرع ثقافة الإسماعيلية فى تصريحات لها، ان فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية بمشاركة الاطفال شاركت باستعراض على أنغام أغنية بشرة خير. وبحضور سعيد الهمشرى رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي وعدد من الجمهور والعاملين بفرع وقصر ثقافة الاسماعيلية، تحت رعاية الكاتب المسرحي محمد ناصف رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

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مصر 365

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