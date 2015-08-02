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تعليم السويس: 60 % نتيجة امتحان الدور الثانى للشهادة الإعدادية

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تعليم السويس: 60 % نتيجة امتحان الدور الثانى للشهادة الإعدادية تعليم السويس: 60 % نتيجة امتحان الدور الثانى للشهادة الإعدادية
اعتمد اليوم عبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التربية و التعليم بالسويس، نتيجة الدور الثانى لامتحان الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2014 / 2015.

وأشار عبد الحافظ فى تصريحات له، إلى أن نسبة النجاح بلغت 60 %، حيث تقدم للامتحان 3605 طالباً نجح منهم 1900 طالب، موضحًا أن النسبة العامة للنجاح فى الدور الأول فى الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2014 / 2015 بلغت 70 % ، حيث كان قد تقدم للامتحان 11500طالب نجح منهم 7886 .

وأضاف، أن النسبة العامة للنجاح فى الدورين للعام الدراسى 2014 / 1015 بلغت 88.5 % .

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