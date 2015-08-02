أخبار عاجلة

ميسي يقود برشلونة للفوز على اشبيلية بثلاثية .. تقرير -
8 الصبح - مدرب الزمالك الجديد يصرح : "متسالونيش" عن الدوري الموسم الحالي -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
توقيع مذكرة تفاهم بين إقتصادية قناة السويس وبنك تنمية الصادرات -
8 الصبح - نجوم الزمن الجميل يوجهون رسائل صوتية للرئيس السيسى بعد إنتهاء زيارته لأمريكا -
8 الصبح - حصاد وملخص زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للولايات المتحدة الأمريكية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق" -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا -
فيديو| كريم شحاتة: «اللاعيبة بيتريقوا على مرتضى.. والجماهير قرفانة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ الدقهلية: 825 شابا وفتاة استلموا أعمالهم بالقطاع الخاص يونيو الماضى

Google+ Print
محافظ الدقهلية: 825 شابا وفتاة استلموا أعمالهم بالقطاع الخاص يونيو الماضى محافظ الدقهلية: 825 شابا وفتاة استلموا أعمالهم بالقطاع الخاص يونيو الماضى
أكد حسام الدين إمام، محافظ الدقهلية، توفيرخلال شهر يونيو الماضى، 825 فرصة عمل لشباب وفتيات المحافظة، بمنشآت القطاع الخاص، والشركات، والمصانع العاملة بدائرة المحافظة.

وأشار إمام فى تصريحاتٍ له، إلى استلامهم العمل بمواقع الشركات والمصانع بنطاق المحافظة، ومؤكّدًا استمرار الجهود لتوفير منظومة متكاملة للإقراض المالى للشباب، بشروط ميسرة، لإقامة مشروعات إنتاجية صغيرة، ومتوسطة، ومتناهية الصغر، مـن خلال الصندوق الاجتماعى للتنمية، وجهاز تشغيل الشباب، وصندوق التنمية المحلية، بتوسيع قاعدة الإقراض لشباب الخريجين والمواطنين الراغبين فى إقامة تلك المشروعات بهدف الحد من البطالة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365