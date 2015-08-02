محافظ الدقهلية: 825 شابا وفتاة استلموا أعمالهم بالقطاع الخاص يونيو الماضى

أكد حسام الدين إمام، محافظ الدقهلية، توفيرخلال شهر يونيو الماضى، 825 فرصة عمل لشباب وفتيات المحافظة، بمنشآت القطاع الخاص، والشركات، والمصانع العاملة بدائرة المحافظة.

وأشار إمام فى تصريحاتٍ له، إلى استلامهم العمل بمواقع الشركات والمصانع بنطاق المحافظة، ومؤكّدًا استمرار الجهود لتوفير منظومة متكاملة للإقراض المالى للشباب، بشروط ميسرة، لإقامة مشروعات إنتاجية صغيرة، ومتوسطة، ومتناهية الصغر، مـن خلال الصندوق الاجتماعى للتنمية، وجهاز تشغيل الشباب، وصندوق التنمية المحلية، بتوسيع قاعدة الإقراض لشباب الخريجين والمواطنين الراغبين فى إقامة تلك المشروعات بهدف الحد من البطالة.