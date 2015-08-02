روث المواشى وحيوانات نافقة غذاء مزراع الأسماك بالشرقية

>"روث الحيوانات والخنازير ومخلفات مزارع الطيور وحيوانات نافقة "، هو غذاء المزارع السمكية الواقعة علي مساحة 57 ألف فدان بمركز الحسينية في الشرقية و المصدرة لأكبر كمية للأسماك بالأسواق في محافظات الوجة البحرى، هذا هو ما كشفته زيارة مفاجئة للدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية .

خلال الزيارة تم ضبط سيارة نصف نقل محملة بالروث الحيوانى تلقى بحمولتها السابق الاشارة اليها في المزرع ، قرر المحافظ إحاله صاحب المزرعة الي النيابه العامة ومصادرة السيارة المستخدمة في نقل المخلفات ، وتصفية المزرعة من المياه وطالب بتشديد وتكثيف الحملات المخصصة لمكافحة التلوث البيئى بمنطقة المزارع السمكية الواقعة بنطاق مركز الحسينية.

وكلف رئيس المركز بتخصيص نائب رئيس مدينه لمتابعة المزارع السمكية بالمنطقة لضبط المخالفين والابلاغ عنهم ومنع إلقاء مثل هذه المخلفات بالمزارع ، المتابعة الميدانية بالمحافظة بالمرور بصفة دورية على هذه المزارع لإحالة المقصرين إلي النيابة العامة.

وأكد المحافظ بأنه في حالة تكرارالمخالفات تصفية المزرعة فورا من المياه ، واتصل المحافظ بمأمور مركز الحسينية للمرور علي المزارع السمكيه وتحرير محاضر مخالفه واحالة اصحاب المزارع إلي النيابه العامة.

وأثناء عودة المحافظ من زيارته المفاجئه لمركز ومدينة الحسينية اليوم ومن حسن الصدف ، تم ضبط سيارة نصف نقل رقم (ر .و . د )7138 محمله بروث حيوانات في طريقها الي احدى المزارع بسهل الحسينية لاستخدامها كعلف لتغذية الأسماك مما يضر بصحة المواطنين وتسبب الامراض .. تم التحفظ علي السيارة وتحرير محضر.