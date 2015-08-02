محافظ الإسكندرية يكرم المتطوعين بحملة إسكندرية "أمان زى زمان" ضد التحرش

كرم هاني المسيري محافظ الإسكندرية اليوم المتطوعين بحملة اسكندرية " أمان زى زمان" ضد التحرش، بمركز الإبداع وذلك لمجهوداتهم لمكافحة ظاهرة التحرش بشوارع محطة الرمل خلال عيد الفطر المبارك.

وأشار المحافظ، إلى أن الإسكندرية قدمت خلال أيام عيد الفطر نموذجا احترافيا لمكافحة التحرش، حيث تم ضبط 5 حالات تحرش فقط، وقد تم التعامل معها من خلال أفراد الحملة، وبذلك تعتبر الإسكندرية المحافظة رقم 1 في مكافحة التحرش وسط محافظات الجمهورية.

و أضاف " المسيرى " أن التحرش لم يكن موجودا من 30 عاما، وكان مجرد معاكسة كان الولد يعاقب بقص شعره، مضيفًا: بعد أن نجحنا خلال أيام العيد يجب أن نستمر وننظم فرق تدريب للاسكندرية كلها ، كما وجه الشكر لرجال الأمن والمركز القومى للمرأة على تعاونهم.

وطالب أعضاء الحملة بإعداد ورقة عمل لكى يستمر العمل وتكوين فرق لتعود الاسكندرية زى زمان خالية من التحرش، وقد بدأت حملة اسكندرية أمان زى زمان بالعمل منذ 5 سنوات على ظاهرة التحرش باعتبارها ظاهرة منافيه للأخلاق وذلك من خلال تكوين فرق لتنبيه الشارع السكندري بخطورة هذه الظاهرة وذلك من خلال تدريب وتأهيل متطوعين ببرامج تستمر لمدة 16 ساعة لمدة 4 ايام، وفى اليوم الأول يتم تدريب المتطوع على نفسيا على كيفية التعامل مع المتحرش والفتاة نفسيا دون استخدام العنف، وفي اليوم الثاني تدريب المتطوع على مهارات الإقناع والإجراءات القانونية التي تتبع في مثل هذه الظروف، أما اليوم الثالث من التدريب فيتم التدريب على التدخل السريع وكيفية السيطرة على الحالة دون عنف، وفي اليوم الرابع يتم النزول للشارع للتدريب العملى، وخلال أيام العيد تم النزول بشارع فؤاد و صفية زغلول و سعد زغلول بعد أن تم التنظيم مع مديرية الأمن وفرق الجوالة لدعم الحملة .