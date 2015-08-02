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لأول مرة..توفير كافة التخصصات وسيارتى إسعاف لأفقر قرية بكفر الشيخ

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لأول مرة..توفير كافة التخصصات وسيارتى إسعاف لأفقر قرية بكفر الشيخ لأول مرة..توفير كافة التخصصات وسيارتى إسعاف لأفقر قرية بكفر الشيخ
أكدت الدكتورة لميس المعداوي وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ توفير كافة التخصصات بناء على تكليف الدكتور عادل العدوي وزير الصحة في الوحدة الصحية بقرية برج مغيزل.

وأضافت لميس المعداوي أنها توجهت مع اللجنة التي ترأستها وضمت الدكتور عمرو النحاس وكيل المديرية ومدير عام الطب العلاجي ومدير إدارة المستشفيات ومدير إدارة الصيدلة بالمديرية ومدير إدارة مطوبس الصحية ومدير مستشفى مطوبس المركزي لوحدة طب الأسرة بقرية برج مغيزل، حيث تم وضع خطة لرفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة لأهالي قرية برج مغيزل والقرى المجاروة لها على أن تزود الوحدة بإخصائيين في تخصصات النساء والباطنة والأطفال والجراحة والرمد والأنف والأذن والجلدية والعظام والعلاج الطبيعي إضافة لتوفير سيارتين للإسعاف وزيادة كميات الأدوية النادرة للتخصصات الجديدة للوحدة وذلك اعتبارا من السبت القادم.

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مصر 365