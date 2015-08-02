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محافظ القليوبية يتفقد الاستعدادات لاحتفالات قناة السويس

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محافظ القليوبية يتفقد الاستعدادات لاحتفالات قناة السويس محافظ القليوبية يتفقد الاستعدادات لاحتفالات قناة السويس
قام المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية بتفقد استعدادات المحافظة للاحتفال بقناة السويس الجديدة حيث تفقد الجداريات الموجودة بمدينة بنها والتى تم إنشاؤها بمناسبة الاحتفالات التى تستعد المحافظة لاطلاقها، كما التقط الأهالى وفرق قصر الثقافة المشاركة فى الاحتفالات الصور التذكارية مع المهندس محمد عبدالظاهر، محافظ القليوبية.

ومن جانبه أعلن المحافظ توزيع ميداليات تذكارية من المحافظة على المواطنين الذين سيشاركون في احتفالات المحافظة بافتتاح القناة الجديدة، والتي من المقرر إقامتها في الميادين والشوارع الرئيسية في مدن الإقليم، مشيرًا إلى أن هذه الميداليات ستحمل ذكرى افتتاح القناة.

وتزين طريق "الإسماعيلية - العبور"، في الجزء المار بمحافظة القليوبية لاستقبال الزائرين المشاركين في الحفل المقرر الخميس المقبل، حيث من المقرر أن تمر الوفود المشاركة بالحفل من هذا الطريق حيث شهد الطريق إقامة جدارية كبرى تمثل ملحمة قناة السويس، وهي عبارة عن سفينة كبرى تمر القناة وبجوارها صور الرؤساء جمال عبدالناصر، وأنور السادات، والرئيس عبدالفتاح السيسى، بجانب تعليق الأعلام، وإقامة بانوراما تحكي قصة القناة، وتاريخها منذ بداية حفر القناة الأولى وحتى حلم القناة الجديدة الذى تحقق.

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