زفاف جماعى لـ14 عريس وعروسة بالصالة المغطاة باستاد السويس بحضور المحافظ

>أقيم مساء اليوم حفل زفاف جماعي بالصالة المغطاة باستاد السويس الرياضي لـ 14 عريس وعروسة من الأيتام تحت رعاية جمعية "بإيدينا نعمر أرضنا"، بالتنسيق مع ديوان عام المحافظة بحضور اللواء العربي السروي المحافظ ، حيث يأتي الاحتفال بزفاف العرائس ضمن فعاليات السويس بالاحتفال بافتتاح القناة الجديدة.

ومن جانبه ، صرح حسام الامام ، رئيس جمعية ايدينا بنعمر ارضنا ، ان حالات العرائس تم اختيارهم من خلال عمليات البحث الاجتماعى التى أجراها اعضاء الجمعية على العرائس ومعرفة احتياجهم بعض المتطلبات للزواج .

أضاف " الامام " فى تصريحات خاصة ، أن محافظة السويس وقيادة الجيش الثالث الميدانى ساهموا فى نجاح حفل الزفاف سواء قيام القوات المسلحة ممثله فى الجيش الثالث بتوفير بالاجهزة الكهربائية ومبالغ مالية للعرائس، بينما وفرت الجمعية بالتعاون مع رجال أعمال بالأثاث ، وتوفير المحافظة الصالة الغطاة لاقامة حفل العرس.

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