أخبار عاجلة

ميسي يقود برشلونة للفوز على اشبيلية بثلاثية .. تقرير -
8 الصبح - مدرب الزمالك الجديد يصرح : "متسالونيش" عن الدوري الموسم الحالي -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
توقيع مذكرة تفاهم بين إقتصادية قناة السويس وبنك تنمية الصادرات -
8 الصبح - نجوم الزمن الجميل يوجهون رسائل صوتية للرئيس السيسى بعد إنتهاء زيارته لأمريكا -
8 الصبح - حصاد وملخص زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للولايات المتحدة الأمريكية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق" -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا -
فيديو| كريم شحاتة: «اللاعيبة بيتريقوا على مرتضى.. والجماهير قرفانة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

زفاف جماعى لـ14 عريس وعروسة بالصالة المغطاة باستاد السويس بحضور المحافظ

Google+ Print
زفاف جماعى لـ14 عريس وعروسة بالصالة المغطاة باستاد السويس بحضور المحافظ زفاف جماعى لـ14 عريس وعروسة بالصالة المغطاة باستاد السويس بحضور المحافظ

>أقيم مساء اليوم حفل زفاف جماعي بالصالة المغطاة باستاد السويس الرياضي لـ 14 عريس وعروسة من الأيتام تحت رعاية جمعية "بإيدينا نعمر أرضنا"، بالتنسيق مع ديوان عام المحافظة بحضور اللواء العربي السروي المحافظ ، حيث يأتي الاحتفال بزفاف العرائس ضمن فعاليات السويس بالاحتفال بافتتاح القناة الجديدة.

ومن جانبه ، صرح حسام الامام ، رئيس جمعية ايدينا بنعمر ارضنا ، ان حالات العرائس تم اختيارهم من خلال عمليات البحث الاجتماعى التى أجراها اعضاء الجمعية على العرائس ومعرفة احتياجهم بعض المتطلبات للزواج .

أضاف " الامام " فى تصريحات خاصة ، أن محافظة السويس وقيادة الجيش الثالث الميدانى ساهموا فى نجاح حفل الزفاف سواء قيام القوات المسلحة ممثله فى الجيش الثالث بتوفير بالاجهزة الكهربائية ومبالغ مالية للعرائس، بينما وفرت الجمعية بالتعاون مع رجال أعمال بالأثاث ، وتوفير المحافظة الصالة الغطاة لاقامة حفل العرس.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365