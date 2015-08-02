موجز المحافظات.. انتحار كهربائى بالإسكندرية بسبب خلافات مع زوجته

تلقى اللواء أحمد عبد الجليل حجازى مدير أمن الاسكندرية بلاغًا من المقدم محمد عزب رئيس مباحث قسم أول المنتزه بوفاة شخص بالشقة سكنه الكائنة بالبلوك 16 مدخل 3 مساكن العبور - منطقة الرأس السوداء.
بالفحص تبين وجود جثة "إبراهيم.ع.م" 35 سنة بدون عمل مسجى على الأرض بصالة الشقة يرتدى كامل ملابسه بمناظرته تبين عدم وجود إصابات، وعثر بجوار الجثة على مجموعة شرائط أقراص مخدرة "فارغة" مختلفة الأنواع.
وتلقى اللواء خالد عبد الرحمن مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عاطف مهران مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بقيام عناصر إرهابية بتفجير قنبلة بدائية الصنع أسفل سيارة رئيس محكمة الخانكة أمام محل إقامته بمدينة ديرب نجم.
وكشفت مصادر أمنية بشمال سيناء، أن قوات الأمن نجحت فى تفكيك 3 عبوات ناسفة زرعها عناصر إرهابية داخل مدينة العريش خلال الساعات الماضية.
كما قضت المحكمة التأديبية ببورسعيد برئاسة المستشار أحمد إبراهيم عبدالفتاح بكار، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، بمجازاة (س . ز . ك)، معلم بإحدى مدارس بورسعيد، بإحالته للمعاش.
وذكرت المحكمة فى حيثيات حكمها إنه خلال عام 2006 خرج المدرس الذكور على مقتضى الواجب الوظيفى وسلك مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة بأن قام بإجبار الطالبات على تلقى دروس خصوصية بمقر إحدى مدارس بورسعيد دون تصريح وشراء الملزمة التعليمية الخاصة به نظير مبالغ مالية، وقيامه بأفعال والتلفظ بعبارات غير لائقة ومخلة بالآداب مع الطالبات داخل الفصل الدراسى وتصويرهن بهاتفه المحمول وتهديدهن بذلك، وقيامه بإمساك أماكن حساسة من أجساد بعض الطالبات.
وقطع أهالى منطقة الفلكى شرق الإسكندرية، الطريق العام اعتراضا منهم على غرق شوارعهم بمياه الصرف الصحى منذ حوالى شهر وحتى الآن.
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